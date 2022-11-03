«Думала, что беременность, а оказалось — рак»: жена Ивлева сделала откровенное признание

Молодая жена шефа Всея Руси Константина Ивлева Валерия рассказала, что пять лет назад не следила за своим здоровьем и вела разгульный образ жизни. В 2017 году у девушки обнаружили онкологию, ее положили в больницу.

«Я очень хотела ребенка, была в отношениях и вроде как забеременела, но спустя время выяснилось, что это не беременность, а… рак. Сделали семь курсов химиотерапии, она была легкая, без облучения», - разоткровенничалась Валерия в соцсетях.

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К счастью, лечение девушке помогло, она сумела победить онкологию.

Не так давно Валерия родила ребенка Ивлеву. Беременность протекала сложно, но все обошлось.