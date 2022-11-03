Завтрак на крыше, прогулки по улицам: Бородина в алом бомбере и лосинах предстала с подросшими дочка в Грузии

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Уже 18 лет она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения уже давно стала не только знаменитой, но и богатой. Она не скрывает, что любит путешествовать. Артистка в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. После этого она заявила, что будет наверстывать все, что упустила.