Завтрак на крыше, прогулки по улицам: Бородина в алом бомбере и лосинах предстала с подросшими дочка в Грузии

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Уже 18 лет она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения уже давно стала не только знаменитой, но и богатой. Она не скрывает, что любит путешествовать. Артистка в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. После этого она заявила, что будет наверстывать все, что упустила.
Пока Бородина не говорит о личной жизни. Она предпочитает хвастаться новыми нарядами. Примечательно, что телеведущая также стала чаще путешествовать. Недавно она снова покинула Россию.
На этот раз Бородина решила провести время с подругами в Грузии. Она оказалась в Тбилиси, где остановилась в роскошном отеле. Телеведущая взяла с собой дочек Марусю и Теону. На следующий день она предпочла встретить утро в ресторане. Они позавтракали на крыше, где для них накрыли на стол фрукты и местные блюда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Бородина облачилась в наряд в стиле спорт-шик. Она была в черных лосинах и алом укороченном бомбере. Лук дополнили удобные кроссовки. Телеведущая распустила волосы и сделала незаметный макияж. Она весь день гуляла и наслаждалась красотами природы.
«Обожаю путешествовать, когда есть возможность вкусно поесть и чтобы погода радовала», – написала звезда.
Поклонники восхитились красочными снимками. Многие похвалили Ксению, что она показывает дочкам мир.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды