Из-за чего принца Гарри бросила его первая любовь после семи лет отношений

До брака с Меган Маркл принц Гарри семь лет встречался с Челси Дейви, которую называл своей первой любовью. Однако до свадьбы у молодых людей не дошло, девушка сама разорвала отношения с королевичем.

Дейви — уроженка Зимбабве. В первую очередь, ей не нравилось пристальное внимание прессы. Девушку караулили буквально везде после того, как у нее начались отношения с Гарри.

Да и сам принц вносил ложку дегтя в их отношения. Однажды Дейви организовала благотворительный бал для детей из малообеспеченных семей в Африке. А Гарри потребовал срочно уехать с мероприятия, потому что у него в графике якобы образовалось «окошко» и им надо увидеться.

Дошло до скандала. Принц настаивал.

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«Гарри желал, чтобы возлюбленная уделяла ему больше времени. И этот инцидент стал последней каплей», - заявил источник издания The Mirror.

Гарри и Челси остались в дружеских отношениях, но осадок между молодыми людьми остался.