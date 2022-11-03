«В телевизор взяли из-за скандала с сожителем»: Миро высмеяла Барановскую

В одном из недавних интервью Юлия Барановская призналась, что раньше часто отказывалась от предложений работы на радио и телевидении из-за Андрея Аршавина. Звезда уделяла все свое время детям и гражданскому мужу, которому не нравились ее попытки строить карьеру.

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Лену Миро насмешили намеки ведущей на то, что она прославилась бы гораздо раньше, если бы не экс-возлюбленный. По мнению блогерши, Барановская стала популярной только на фоне скандального разрыва с Аршавиным.