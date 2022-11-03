Почему принцессе Диане подавали другую еду за общим столом

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, что принцессе Диане на ужин всегда подавали еду, которая отличалась от яств королевы Елизаветы, Чарльза и Уильяма и Гарри. Связано это было с тем, что мать наследников предпочитала здоровое питание.

«Повару приходилось полностью переделывать блюдо из королевского меню, чтобы убрать жиры в версии для принцессы, но никто не замечал разницы», - заявил Даррен изданию The Mirror.

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Повар также добавил, что Диана ела рыбу, но терпеть не могла мясо. Также она не любила майонез и сметану.