Счет на миллионы: раскрыта сумма ущерба ограбленной «тещи» Воробьева

Мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. Трое мужчин, скрывших свои лица под масками «Джокеров», напали на женщину в ее собственном особняке.

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По данным источника Telegram-канала Shot, испуганная бизнесвумен, которую пристегнули наручниками к лестнице и несколько раз ударили по голове, сама открыла сейф.

Злоумышленники вытащили из него часы, золото и другие драгоценности. Сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей.