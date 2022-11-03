Счет на миллионы: раскрыта сумма ущерба ограбленной «тещи» Воробьева

Мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. Трое мужчин, скрывших свои лица под масками «Джокеров», напали на женщину в ее собственном особняке.
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По данным источника Telegram-канала Shot, испуганная бизнесвумен, которую пристегнули наручниками к лестнице и несколько раз ударили по голове, сама открыла сейф.
Злоумышленники вытащили из него часы, золото и другие драгоценности. Сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей.
Напомним, Виктория является вдовой фермера-миллиардера Юлия Челышева. Сейчас она руководит ООО «ДДТ Интернэшнл».
Дочь Челышевой Татьяна познакомилась с Алексеем Воробьевым на проекте «Холостяк». Позже Виктория сообщила, что певец стал отцом ее внука. Сам артист не прокомментировал информацию.