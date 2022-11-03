Несколько раз ударили по голове: раскрыты жуткие подробности ограбления «тещи» Воробьева

Мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. У женщины украли часы и драгоценные изделия.
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По данным источника Telegram-канала Shot, прибывший на место преступления наряд полиции обнаружил Викторию прикованной наручниками к лестнице. Она сообщила, что на нее напали трое мужчин, скрывших свои лица под масками «Джокеров»
«Сначала подумала, что розыгрыш. Но потом стало не до шуток. "Джокеры" несколько раз ударили ее по голове, надели наручники и стали требовать ключи от сейфа. Та испугалась, и сама его открыла», — рассказал инсайдер.
Напомним, в прошлом году Челышева заявила, что отцом ее внука (сына дочери Татьяны) является Алексей Воробьев. Сам певец отказался комментировать личную жизнь. О случившемся он тоже пока не высказался.