Несколько раз ударили по голове: раскрыты жуткие подробности ограбления «тещи» Воробьева

Мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. У женщины украли часы и драгоценные изделия.

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По данным источника Telegram-канала Shot, прибывший на место преступления наряд полиции обнаружил Викторию прикованной наручниками к лестнице. Она сообщила, что на нее напали трое мужчин, скрывших свои лица под масками «Джокеров»