«Руками только бугорки прикрыла»: Клава Кока показала «сочные» формы в лифе со стразами и брюках на шнуровке

Клава Кока является известной исполнительницей в России. Она не скрывает, что прославилась благодаря телевизионном шоу и контракту с крупным лейблом. Примечательно, что она радует поклонников новыми хитами. Каждый раз на публике артистка предстает в женственных нарядах. Она не боится экспериментировать с образами.
Недавно Клава отдохнула несколько дней в Турции. Она делилась кадрами, на которых представала в мини-бикини. Певица призналась, что хочет похудеть к концерту. Но накануне она навернула тортик, оголив свои прелести в топе из денима.
А теперь Клава решила подогреть интерес поклонников. Она предстала в белоснежном наряде с дерзкими брюками с разрезами на шнуровке. Певица предпочла продемонстрировать свою бюст в лифе со стразами. Однако она все же смущенно прикрыла грудь руками. Кока в таком луке вышла на улицу, оголив прелести.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали ее комплиментами. Ее уговаривают не худеть.
«Просто шикарная», «Вот это формы», «Смотришься сногсшибательно», «Такая вы сочная», «А можно всегда так ходить?», «Лиф и брючки на завязках — идеальный лучок для дома», «Руками только бугорки прикрыла», — прокомментировали пост подписчики.