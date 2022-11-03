«Руками только бугорки прикрыла»: Клава Кока показала «сочные» формы в лифе со стразами и брюках на шнуровке

А теперь Клава решила подогреть интерес поклонников. Она предстала в белоснежном наряде с дерзкими брюками с разрезами на шнуровке. Певица предпочла продемонстрировать свою бюст в лифе со стразами. Однако она все же смущенно прикрыла грудь руками. Кока в таком луке вышла на улицу, оголив прелести.

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