Юлия Ефременкова в леопардовых штанах продемонстрировала жировые отложения

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур привыкают к роли молодых родителей, заботясь о своих новорожденных сыновьях — кормят их, купают, меняют подгузники. Юлия всю себя посвятила материнству, а потому у нее практически нет времени на уход за собой.

Одно из последних видео, которые девушка опубликовала в соцсети, показывает, как она сюсюкается с одним из сыновей, лежащих в переносной кроватке. Молодая мать при этом выглядит сильно располневшей, на боках у нее видны две жировые складки, а грудь, прикрытая лишь коротким топом, выглядит гигантской. Полные ноги Юлии скрыты под леопардовыми штанами.

«На мои жировые отношения не обращаем внимания — это не я жирная, просто еще после родов живот не ушел», — объясняет Ефременкова.

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