Приковали наручниками и ограбили! В Москве напали на «тещу» Алексея Воробьева

Известно, что полицию вызвал муж Виктории, с которым она разговаривала по телефону перед нападением злоумышленников. Мужчину насторожил внезапно прервавшийся звонок и крик супруги.

Напомним, в прошлом году Челышева заявила, что отцом ее внука (сына дочери Татьяны) является Алексей Воробьев. Сам певец отказался комментировать личную жизнь. О случившемся он тоже пока не высказался.