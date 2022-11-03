Приковали наручниками и ограбили! В Москве напали на «тещу» Алексея Воробьева

СМИ сообщили, что мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. По данным источника Telegram-канала Shot, на женщину напали в собственном доме.
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Преступники скрыли свои лица под масками «Джокера» (известного злодея из вселенной DC Comics). Они приковали Челышеву наручниками к перилам лестницы, после чего забрали у нее драгоценные изделия.
Сумма ущерба пока не раскрыта.
Известно, что полицию вызвал муж Виктории, с которым она разговаривала по телефону перед нападением злоумышленников. Мужчину насторожил внезапно прервавшийся звонок и крик супруги.
Напомним, в прошлом году Челышева заявила, что отцом ее внука (сына дочери Татьяны) является Алексей Воробьев. Сам певец отказался комментировать личную жизнь. О случившемся он тоже пока не высказался.