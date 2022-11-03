Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к России

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков живет теперь в Великобритании и ассоциировать себя с русским больше не хочет. Певец при любом удобном случае напоминает, что ненавидит свою родину и возвращаться туда не намерен.

В интервью немецкому изданию Bild, одиозный артист похвалил Аллу Пугачеву, которая тоже уехала за границу и оттуда шлет издевательские приветы своим соотечественникам.

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