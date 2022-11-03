«Легко вздохнулось на эстраде»: Кормухина емко высказалась о сбежавших из России

Ольга Кормухина стала гостьей программы Бориса Корчевникова на канале «Россия 1». Так, певица поделилась своим отношением к тому, что многие покинули страну.
В Израиль на частном джете вместе с двойняшками Гарри и Лизой спешно улетела и Алла Пугачева. За границей также оказались Андрей Макаревич* и Борис Гребенщиков.
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По словам певицы, все эти персоны никогда не были ее приятелями. Также артистка дала понять, что уж лучше пусть они живут там, где им хочется, нежели будут притворно отмалчиваться.
«Сейчас легко вздохнулось на эстраде», - добавила Кормухина.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.