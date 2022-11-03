«Легко вздохнулось на эстраде»: Кормухина емко высказалась о сбежавших из России

Ольга Кормухина стала гостьей программы Бориса Корчевникова на канале «Россия 1». Так, певица поделилась своим отношением к тому, что многие покинули страну.

В Израиль на частном джете вместе с двойняшками Гарри и Лизой спешно улетела и Алла Пугачева. За границей также оказались Андрей Макаревич* и Борис Гребенщиков.

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