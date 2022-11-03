Total black look: Ольга Бузова выбрала кожаный плащ и остромодные ботфорты-чулки на осень

На этот раз Бузова решила похвастаться своим осенним образом. Она покрасовалась в кожаном тренче с поясом. Телеведущая также надела кожаную юбку и остромодные сапоги-чулки с толстой подошвой. Монохромный наряд позволил ей сделать акцент на ногах. Ольга снова предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок.

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