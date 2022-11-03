Total black look: Ольга Бузова выбрала кожаный плащ и остромодные ботфорты-чулки на осень

Ольга Бузова уже много строит карьеру и может похвастаться большим успехом. Артистка ведет несколько передач, включая «Звезды в Африке». Она продолжает давать концерты и играет в спектаклях. А недавно звезда призналась, что и в личной жизни у нее все хорошо. Богатый мужчина ухаживает за ней, но его имя она не раскрывает.
Недавно Ольга снова вернулась в Москву. Она устроила себе несколько дней отдыха. Телеведущая на днях отметилась без макияжа на публике. Также она решила обновить прическу и нарастила волосы с белыми прядками у лица.
На этот раз Бузова решила похвастаться своим осенним образом. Она покрасовалась в кожаном тренче с поясом. Телеведущая также надела кожаную юбку и остромодные сапоги-чулки с толстой подошвой. Монохромный наряд позволил ей сделать акцент на ногах. Ольга снова предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Этот плащ – просто любовь! Взяла себе белый, черный и еще один цвет. Вот черный», – сказала она.
Поклонники восхитились стильным образом Ольги. Многие отметили, что без косметики она выглядит свежее.
«Ну наряд топовый», «В черном есть особая магия», «Классная такая», «Вот без косметики совсем другая», «Плащ точно шикарный», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды