Садальский выдал большой секрет Зельдина

Стас Садальский любит обсуждать своих коллег по шоу-бизнесу, иногда в самых неожиданных ипостасях. На этот раз досталось умершему в 101 год Владимиру Зельдину. Актер вспомнил приятный момент, который их связывал.
Все произошло на съемках фильма «Искушение Б». Садальский и Зельдин играли бессмертных героев, которые знали тайну эликсира вечной жизни.
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«Зельдину тогда было 75 лет, но он выглядел моложе всех нас по темпераменту и даже физической форме. Он как никто подходил для своей роли бессмертного князя. Казалось, что уже тогда он постиг секрет вечной молодости», - заявил Садальский в соцсетях.