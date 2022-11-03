Садальский выдал большой секрет Зельдина

Стас Садальский любит обсуждать своих коллег по шоу-бизнесу, иногда в самых неожиданных ипостасях. На этот раз досталось умершему в 101 год Владимиру Зельдину. Актер вспомнил приятный момент, который их связывал.

Все произошло на съемках фильма «Искушение Б». Садальский и Зельдин играли бессмертных героев, которые знали тайну эликсира вечной жизни.

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