Сбежавший Гребенщиков выдал Европе ненавистные откровения о России

Сбежавший из России Борис Гребенщиков не упускает ни одной возможности, чтобы не раскритиковать свою родную страну. Лидер «Аквариума» живет в Великобритании и оттуда шлет соотечественникам злобные сообщения.

На этот раз одиозный артист дал интервью немецкому изданию Bild. Высказался про ненависть к родине, по большей степени, в Европе на другие темы с ним и говорить не станут.

«Это не моя страна. Моя страна со мной», — заявил оскандалившийся Гребенщиков в эфире на YouTube.

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При этом певец признался, что это не мешает ему периодически бывать в России и зарабатывать здесь деньги.