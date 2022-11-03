Образ вечной школьницы: Арзамасова в юбке плиссе и молочном бомбере вальяжно прилегла на осеннюю листву

На этот раз Арзамасова выложила фото, на котором предстала в монохромном наряде в стиле школьницы. Она отметилась в джемпере с мишкой и молочном бомбере. Лук дополняла кремовая юбка плиссе. Актриса вальяжно прилегла на осеннюю листву. Она подчеркнула свои стройные ноги.

«Осень — время валяний». Укутаться и впасть в детство. Мама говорила, когда я была маленькая: «Какая грустная погода, будем сегодня валяться». Я смеялась. Мне слово «валяться» казалось очень смешным», — поделилась звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».