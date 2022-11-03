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Образ вечной школьницы: Арзамасова в юбке плиссе и молочном бомбере вальяжно прилегла на осеннюю листву

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Актриса похвасталась трендовым монохромным образом. Она стирает грани возраста.

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Примечательно, что для многих зрителей она остается Галиной Сергеевной из «Папиных дочек». Однако артистка давно повзрослела. Она состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев, которому уже исполнился годик. 

В этом году Лиза много путешествовала. Она успевает растить сына и строить карьеру. Актриса играет в театре и недавно появилась в шоу «Ледниковый период». Она быстро вернулась в форму после родов. 27-летняя артистка решила пополнить гардероб. Она показала, что носит этой осенью.

На этот раз Арзамасова выложила фото, на котором предстала в монохромном наряде в стиле школьницы. Она отметилась в джемпере с мишкой и молочном бомбере. Лук дополняла кремовая юбка плиссе. Актриса вальяжно прилегла на осеннюю листву. Она подчеркнула свои стройные ноги. 

«Осень — время валяний». Укутаться и впасть в детство. Мама говорила, когда я была маленькая: «Какая грустная погода, будем сегодня валяться». Я смеялась. Мне слово «валяться» казалось очень смешным», — поделилась звезда.

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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие отметили, что она выглядит все так же молодо, как и 10 лет назад.

«Девочка Лиза, словно старшая сестра Льва Ильича, он будет взрослеть и оберегать свою нежную мамочку», «Лиза вам все идет! Молодая красивая осенняя девушка! Волшебное фото!», «Ну Лиза, ну как красиво», «Какая нежная», — стали писать подписчики.

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