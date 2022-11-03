«Давлю их, как могу»: сын Алибасова признался в чувствах к дочери Шукшиной

Семья Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова не раз публично скандалила в эфирах ток-шоу. Одним из участников конфликтов был сын продюсера Бари-младший.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Меж тем, как оказалось, на самом деле звездный наследник не испытывает негатива к близким актрисы. Более того, дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко ему симпатична. Алибасов признался, что не позволяет себе ухаживать за девушкой только потому, что она замужем.
«Это очень тяжело, потому что в последний раз, когда я ее видел на передаче, она сидела рядом. Женская энергетика у нее была бешеная! Как женщина она мне очень сильно импонирует», — поделился Бари-младший.
Недавние откровенные фото, на которых Анна позировала в соблазнительном кружевном боди, Алибасов постарался не смотреть, чтобы «не будить в себе зверя».
«Мне достаточно своих мыслей и фантазий, но они, безусловно, есть. Хотя давлю их, как могу», — рассказал сын продюсера группы «На-На» 5-tv.ru.