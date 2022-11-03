«Давлю их, как могу»: сын Алибасова признался в чувствах к дочери Шукшиной

Семья Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова не раз публично скандалила в эфирах ток-шоу. Одним из участников конфликтов был сын продюсера Бари-младший.

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Меж тем, как оказалось, на самом деле звездный наследник не испытывает негатива к близким актрисы. Более того, дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко ему симпатична. Алибасов признался, что не позволяет себе ухаживать за девушкой только потому, что она замужем.