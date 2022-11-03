«Блуждающая!»: Солнцев раскрыл правду про грудь Маши Малиновской

Известный блогер Рустам Солнцев посмеялся над грудью Маши Малиновской. Бывший участник «Дома-2» назвал ее «блуждающей».

«То коровье вымя, то вообще ничего, то средние, то большие. Доктор, который сделал ей операцию, рассказывал мне: «Она сама себе из груди вынула нитки, даже осмотра не дождалась». Это я так, к слову. Дай Бог Машке всего наилучшего!» — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».