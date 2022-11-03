«Теперь сваливаю»: Даня Милохин снова покинул Россию

Однако в конце октября перед очередными съемками Милохин сообщил, что покинул проект. Он сразу уехал в Дубай. Илья Авербух был поражен его поступком. Блогеру стали активно искать замену, так как Медведева не должна остаться без партнера на шоу. А сам Даня развлекался с друзьями. Потом он приехал в Москву, но, как оказалось, ненадолго.

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