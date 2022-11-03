«Теперь сваливаю»: Даня Милохин снова покинул Россию

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети звезды

Блогер уехал из страны спустя несколько дней после того, как прилетел.

Даня Милохин уже давно прославился на всю страну. Он вырос в детском доме. Однако это не помешало ему стать блогером, а потом и певцом. Дуэт с ним записал Николай Басков. С Даней дружат многие артисты. В этом году он вернулся в шоу «Ледниковый период», где снова встал в пару с Евгением Медведевой.

Однако в конце октября перед очередными съемками Милохин сообщил, что покинул проект. Он сразу уехал в Дубай. Илья Авербух был поражен его поступком. Блогеру стали активно искать замену, так как Медведева не должна остаться без партнера на шоу. А сам Даня развлекался с друзьями. Потом он приехал в Москву, но, как оказалось, ненадолго. 

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На этот раз блогер выложил фото с чемоданом. Она покрасовался с ним в аэропорту. Милохин сделал громкое заявление. 

«Теперь сваливаю», – написал он. 

Однако волну негодования артист решил пресечь, так как поклонники решили, что он эмигрирует в США, где уже находятся многие его друзья. 

«Но вернусь», – добавил Даня.

Вскоре он уже катался на яхте. 

Даня Милохин. Фото: соцсети звезды

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