«Теперь сваливаю»: Даня Милохин снова покинул Россию

Даня Милохин уже давно прославился на всю страну. Он вырос в детском доме. Однако это не помешало ему стать блогером, а потом и певцом. Дуэт с ним записал Николай Басков. С Даней дружат многие артисты. В этом году он вернулся в шоу «Ледниковый период», где снова встал в пару с Евгением Медведевой.
Однако в конце октября перед очередными съемками Милохин сообщил, что покинул проект. Он сразу уехал в Дубай. Илья Авербух был поражен его поступком. Блогеру стали активно искать замену, так как Медведева не должна остаться без партнера на шоу. А сам Даня развлекался с друзьями. Потом он приехал в Москву, но, как оказалось, ненадолго.
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На этот раз блогер выложил фото с чемоданом. Она покрасовался с ним в аэропорту. Милохин сделал громкое заявление.
«Теперь сваливаю», – написал он.
Однако волну негодования артист решил пресечь, так как поклонники решили, что он эмигрирует в США, где уже находятся многие его друзья.
«Но вернусь», – добавил Даня.
Вскоре он уже катался на яхте.
Даня Милохин. Фото: соцсети звезды