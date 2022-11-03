Солнцев о Бузовой: «Бодливой корове Бог рогов не дал»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что его коллега Ольга Бузова уже давно не ищет себе мужчину, так как устала от поисков.

«Да и природа так распорядилась, что женщина в определенном возрасте начинает думать, ну, примерно как Борис Корчевников, — о высоком, о сущем, о Боженьке в душе. Конечно, бодливой корове Бог рогов не дал», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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При этом Солнцев подчеркнул, что фильтры Бузовой в соцсетях становятся все нелепее.