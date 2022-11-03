Юрий Антонов покинул Россию

Осенью 2022 года 77-летний певец Юрий Антонов уехал из России. Правда, не из политических соображений, а по состоянию здоровья. Артист снова отправился лечить свою больную ногу в Европу.
«Я сейчас нахожусь за границей на лечении, — рассказал Антонов MK.ru. – В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу».
Издание напоминает, что три года назад певец неудачно подвернул ногу, после чего его стали мучить боли в колене. В 2021-м Юрию Михалову провели сложную операцию в Австрии, но боль так и не прошла. В текущем году артист обращался за помощью к российским специалистам, но в итоге снова уехал за границу.
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Антонов поделился, что зарубежные медики не дают никаких прогнозов. Певец выполняет их рекомендации и надеется в скором времени вернуться домой. Легенда отечественной эстрады не скрывает, что уже устал от бесконечной борьбы с болью.