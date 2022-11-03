Ссоры забыты: Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко с юбилеем

Не так давно у Плющенко случился конфликт с Алексеем Ягудиным. Каждый вспомнил, сколько медалей он завоевал. Евгений посчитал, что коллега делится неправдивой статистикой. В этой ситуации Татьяна Тарасова, которая хорошо каждого знает, назвала Плющенко идиотом.

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