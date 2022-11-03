«Мне всегда нужно есть»: Шарапова столкнулась с обжорством из-за грудного вскармливания

Мария Шарапова и Александр Гликс. Фото: Global Look Press

Теннисистка привыкла питаться правильно, придерживаясь определенного меню. Однако после родов ей постоянно хочется есть.

Мария Шарапова в свои 35 лет родила первенца от бойфренда, бизнесмена Александра Гликса. В свежем интервью теннисистка призналась, после родов метаморфозы претерпел не только обыденный уклад ее жизни, но и даже система питания. Так как спортсменка сама кормит малыша, ей постоянно хочется есть.

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Если раньше Мария питалась правильно, составляя меню так, чтобы чувствовать сытость весь день, то после родов теннисистке нужно питаться чаще.

«Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть», — говорит Шарапова.

По материалам New Beauty.

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