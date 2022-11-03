«Мне всегда нужно есть»: Шарапова столкнулась с обжорством из-за грудного вскармливания

Мария Шарапова в свои 35 лет родила первенца от бойфренда, бизнесмена Александра Гликса. В свежем интервью теннисистка призналась, после родов метаморфозы претерпел не только обыденный уклад ее жизни, но и даже система питания. Так как спортсменка сама кормит малыша, ей постоянно хочется есть.

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Если раньше Мария питалась правильно, составляя меню так, чтобы чувствовать сытость весь день, то после родов теннисистке нужно питаться чаще.