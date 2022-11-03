«Как растет этот малыш...»: Мария Шарапова впервые так откровенно заговорила о сыне

35-летняя Мария Шарапова с головой погрузилась в материнство. При этом спортсменка призналась, что роды стали для нее серьезным испытанием. Хотя теннисистка всегда могла похвастаться своей выносливостью и терпеливостью. В свежем интервью Мария призналась, что в первый день после родов она вообще почти не могла пошевелиться, все тело болело и ломило.
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Зато сейчас Шарапова наслаждается материнством. Спортсменка намекнула, что их сынишка с Александром Гликсом растет так быстро, что они не успевают подмечать, как он меняется.
«Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так», - говорит Шарапова.
По материалам New Beauty