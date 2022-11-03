«Как растет этот малыш...»: Мария Шарапова впервые так откровенно заговорила о сыне

35-летняя Мария Шарапова с головой погрузилась в материнство. При этом спортсменка призналась, что роды стали для нее серьезным испытанием. Хотя теннисистка всегда могла похвастаться своей выносливостью и терпеливостью. В свежем интервью Мария призналась, что в первый день после родов она вообще почти не могла пошевелиться, все тело болело и ломило.

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Зато сейчас Шарапова наслаждается материнством. Спортсменка намекнула, что их сынишка с Александром Гликсом растет так быстро, что они не успевают подмечать, как он меняется.