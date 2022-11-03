Лидер группы «Земляне» Игорь Романов поздравил концертный зал «Октябрьский» с юбилеем

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Напомним, что большой концертный зал «Октябрьский» уже 55 лет является одним из самых популярных не только в Северной столице России, но и во всей стране. На его сцену выходили величайшие представители эстрады и классической музыки, в том числе солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Для многих исполнителей БЗК стал родным, подарившим дорогу в большую творческую жизнь.