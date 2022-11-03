Лидер группы «Земляне» Игорь Романов поздравил концертный зал «Октябрьский» с юбилеем

30 октября главный концертный зал Санкт-Петербурга «Октябрьский» отметил 55-летие. Поздравить легендарную сцену с юбилеем собрались звезды российской эстрады. Среди них был и лидер группы «Земляне» Игорь Романов.
«Очень много впечатлений, связанных с этим залом, — поделился он. — Сколько раз мы выходили на эту сцену, бывали в гостях на выступлениях разных артистов! Хочу поздравить наш любимый питерский зал и лично его директора и художественного руководителя Эмму Васильевну Лавринович, которая создает очень дружественную и теплую атмосферу».
В юбилейном концерте, прошедшем 30 октября при поддержке «Русского радио», также приняли участие Лариса Долина, Олег Газманов, Валерия, Зара, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Жасмин, театр танца «Тодес», Эдуард Хиль – младший и другие артисты.
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Напомним, что большой концертный зал «Октябрьский» уже 55 лет является одним из самых популярных не только в Северной столице России, но и во всей стране. На его сцену выходили величайшие представители эстрады и классической музыки, в том числе солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Для многих исполнителей БЗК стал родным, подарившим дорогу в большую творческую жизнь.