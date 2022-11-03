«Надо научиться быть отцом»: муж Арнтгольц — о том, родят ли они еще в ближайшие годы

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Global Look Press

Актер из сериала «Кухня» дал понять, что пока не готов заводить второго ребенка.

Марк Богатырев вместе с Татьяной Арнтгольц воспитывают общего сына Данилу. У актрисы также есть дочка Маша от первого брака с Иваном Жидковым. Второй муж Татьяны дал понять, что им не сразу удалось завести малыша. Однако когда возлюбленная Марка забеременела, их счастью не было придела.

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В свежем интервью актер признался, что они с Татьяной пока не хотят заводить еще детей. Богатырев считает, что для начала стоит воспитать сынишку. Привыкнуть к своему статусу отца.

Татьяна Арнтгольц с Марком Богатыревым и сыном Данилой. Фото: личный архив

«Пока нет, надо научиться быть отцом с первым. У меня папы не было, да и маму я в детстве редко видел. Поэтому сейчас прорабатываю какие-то вещи, которые недополучил сам.

Так что будем брать не количеством, а качеством. У своего сына я очень многому учусь», — заверил Богатырев.

По материалам «СтарХита».

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