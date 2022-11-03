«Учусь быть хорошим мужем, опорой в семье»: Богатырев — о сыне Даниле и супружестве с Арнтгольц

Марк Богатырев в свежем интервью дал понять, что он сам рос без отца. Да и маму видел не так часто. Поэтому в браке с Татьяной Арнтгольц ему приходится прорабатывать какие-то вещи, которые в детстве недополучил сам.

Так, актер признался, что многому учится у своего сына. А учеба, как говорит муж Татьяны, это значительный труд. Как и настоящая любовь и семья — усилия всегда должны прилагать оба. При этом Богатырев дал понять, что не верит в идеальный брак, когда все идет как по маслу.