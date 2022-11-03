«Я не деспот! Кулаком по столу бить не буду»: Богатырев проговорился о разногласиях с Арнтгольц

Вместе с Татьяной Арнтгольц 37-летний Марк Богатырев воспитывает сына Данилу. Говоря о своем знакомстве с будущей женой, актер дал понять, что сразу понять: это его женщина. При этом в семье иногда случаются недомолвки. Однако все болезненные темы и свое недовольство супруги стараются проговаривать. Так, к примеру, Марк дал понять, что ему бы хотелось, чтобы его жена больше времени проводила дома. А у Татьяны частые гастроли, иногда она уезжает дней на десять.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».