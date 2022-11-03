Тайком ночью перекусить омлетом с грибами! Какой едой принц Филипп баловал Елизавету II

Родные считали Елизавету II сладкоежкой. Ее Величество не могла отказать себя в шоколаде, можно сказать, игнорируя советы докторов. Любимое блюдо ныне покойной королевы — шоколадные кексы. Для их приготовления в тесто добавляют топленое или сливочное масло, тогда пирожное получается влажным и сочным.

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