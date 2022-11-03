Тайком ночью перекусить омлетом с грибами! Какой едой принц Филипп баловал Елизавету II

Елизавета II и принц Филипп. Фото: Global Look Press

Ее Величество просто обожало сладкое.

Родные считали Елизавету II сладкоежкой. Ее Величество не могла отказать себя в шоколаде, можно сказать, игнорируя советы докторов. Любимое блюдо ныне покойной королевы — шоколадные кексы. Для их приготовления в тесто добавляют топленое или сливочное масло, тогда пирожное получается влажным и сочным.

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Кстати, муж Ее Величества, принц Филипп, был настоящим гурманом. Ему нравилось готовить. Так, к примеру, он частенько баловал родных вкусными завтраками. А иногда вместе с женой по ночам спускался на кухню, чтобы тайком перекусить омлетом с грибами. Принц Филипп считал, что шампиньоны могут украсить любую, даже самую простую еду. К грибам он добавлял лук, бекон и немного сливок, вся эта смесь тушилась и подавалась с горячими тостами.

Также муж Елизаветы II отлично управлялся с грилем: он жарил мясо несколько раз в неделю и особенно любил баранину.

По материалам WomanHit.

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