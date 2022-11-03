«Усы, декольте, парик»: дочь Варум поразила подписчиков внешним видом

Звездная пара Анжелика Варум и Леонид Агутин живут и работают в России, несмотря на американское гражданство. Весной в СМИ появилась информация, будто певцы собираются покинуть Москву и переехать в Штаты, однако звезды решили остаться дома.
У супругов есть дочь Елизавета, которая вот уже несколько лет живет за границей и о возвращении домой думать не хочет. В прошлом году девушка получила американское гражданство, ее музыкальная карьера идет в гору. Звездная наследница играет в группе Bruvvy Band. Популярность коллектива в Штатах растет с каждым днем.
Накануне Елизавета предстала перед своими подписчиками в эпатажном виде. Дочь Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.
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Дочь Агутина и Варум. Фото: соцсети
К слову, звездные родители поддерживают свое чадо в стремлении стать музыкантом. В прошлом году Агутин сам неоднократно приезжал на концерты дочери. Варум также поддерживает Елизавету как настоящая любящая мать.