«Усы, декольте, парик»: дочь Варум поразила подписчиков внешним видом

У супругов есть дочь Елизавета, которая вот уже несколько лет живет за границей и о возвращении домой думать не хочет. В прошлом году девушка получила американское гражданство, ее музыкальная карьера идет в гору. Звездная наследница играет в группе Bruvvy Band. Популярность коллектива в Штатах растет с каждым днем.

Накануне Елизавета предстала перед своими подписчиками в эпатажном виде. Дочь Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.

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