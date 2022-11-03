Запеченный с травами цыпленок и банановый хлеб! Чем Меган Маркл кормит принца Гарри

Принц Гарри был удивлен, когда узнал, какое блюдо больше всего любит его жена. В меню Меган Маркл можно найти незатейливый рецепт, как приготовить цыпленка. Герцогиня Сассекская запекает его целиком, добавляя специи — пряные травы, масло и чеснок.
Поговаривают, что именно во время приготовления курицы сын леди Дианы сделал Маркл предложение руки и сердца. Настолько принц Гарри был впечатлен кулинарными талантами Меган.
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Еще одно любимое блюдо герцогини Сассекской, которое пришлось по вкусу и ее мужу принцу Гарри, — банановый хлеб. Внук Елизаветы II уверяет, что не ел ничего вкуснее. И рецепт довольно прост. Герцогиня Сассекская добавляет в тесто одно яйцо, полтора спелых банана, муку, сахар, сливочное масло, шоколадную крошку и имбирь.
Так, Меган Маркл считает, что такой кекс — отлично подойдет для десерта на ужин.
По материалам WomanHit.