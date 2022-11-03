Запеченный с травами цыпленок и банановый хлеб! Чем Меган Маркл кормит принца Гарри

Принц Гарри был удивлен, когда узнал, какое блюдо больше всего любит его жена. В меню Меган Маркл можно найти незатейливый рецепт, как приготовить цыпленка. Герцогиня Сассекская запекает его целиком, добавляя специи — пряные травы, масло и чеснок.

Поговаривают, что именно во время приготовления курицы сын леди Дианы сделал Маркл предложение руки и сердца. Настолько принц Гарри был впечатлен кулинарными талантами Меган.

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