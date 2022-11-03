Ей 60? Да ну! Эмма Малинина в обтягивающем комбинезоне с прорезями явила миру свой вид сзади

Жене популярного исполнителя Александра Малинина, врачу и бизнесвумен Эмме Малининой, в мае этого года исполнилось шестьдесят лет.
Но, глядя на эту женщину, трудно назвать ее пожилой. Эмма Малинина строго относится к себе, не дает расслабляться, и в результате с годами стала не только мудрой, но и потрясающе стройной, моложавой дамой.
Эмма Малинина, очевидно, гордится своими успехами в борьбе за красивое, подтянутое тело и часто делится смелыми снимками в микроблоге.
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На фото Эмма Малинина старается выбирать такие ракурсы, чтобы выглядеть еще эффектнее. На этот раз она позировала в спортивном, обтягивающем ее фигуру комбинезоне цвета индиго с прорезями на спине.
К камере Эмма Малинина повернулась задом, чтобы продемонстрировать, насколько у нее ровная спина и окрулые ягодицы.
Эмма Малинина показала фигуру. Фото: соцсети
Поклонники пришли в восторг, увидев этот снимок. Они заявили, что ни за что не поверят, что Эмма Малинина скоро разменяет седьмой десяток.