Ей 60? Да ну! Эмма Малинина в обтягивающем комбинезоне с прорезями явила миру свой вид сзади

Жене популярного исполнителя Александра Малинина, врачу и бизнесвумен Эмме Малининой, в мае этого года исполнилось шестьдесят лет.

Но, глядя на эту женщину, трудно назвать ее пожилой. Эмма Малинина строго относится к себе, не дает расслабляться, и в результате с годами стала не только мудрой, но и потрясающе стройной, моложавой дамой.

Эмма Малинина, очевидно, гордится своими успехами в борьбе за красивое, подтянутое тело и часто делится смелыми снимками в микроблоге.

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