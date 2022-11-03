«А у нас пополнение»: Бибер поделился с подписчиками радостной новостью

Джастин Бибер на днях сообщил своим поклонникам в соцсетях о радостном событии. Певец рассказал, что в его паре с женой Хейли пополнение. Фанаты были обескуражены этой новостью, но позже выяснилось, что речь идет о новом питомце известной пары.

Звезда рассказал о питомце по имени Пигги Лу. Это милый пушистый щеночек белого цвета. Джастин и его жена, модель Хейли Бибер, опубликовали новые фото с «расширившейся» семьей, которая теперь состоит из четырех членов. Джастин, Хейли, пес по кличке Оскар и малыш Пигги Лу. Часть фото опубликовало издание People.

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