Яйцо пашот, свежий хлеб и сливочное масло! Что ела на завтрак леди Диана

Надоел однообразный завтрак? Сайт Teleprogramma.pro вспомнил утреннее меню леди Дианы. Какие блюда предпочитала невестка Елизаветы II? Оказывается, королева сердец была непритязательна там, где речь заходила о кухне. Все блюда, которые подавались к столу леди Ди, были относительно простыми и питательными.
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Так, принцесса завтракала яйцом пашот и свежим хлебом со сливочным маслом. Невестка Елизаветы II просто обожала выпечку. Когда леди Диане становилось грустно, она просила поваров испечь для нее сладкие булочки или эклеры. При этом любовь к сладкому и мучному никак не отражалась на фигуре принцессы, ведь она несколько раз в неделю посещала спортзал.
По материалам WomanHit.