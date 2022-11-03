Яйцо пашот, свежий хлеб и сливочное масло! Что ела на завтрак леди Диана

Надоел однообразный завтрак? Сайт Teleprogramma.pro вспомнил утреннее меню леди Дианы. Какие блюда предпочитала невестка Елизаветы II? Оказывается, королева сердец была непритязательна там, где речь заходила о кухне. Все блюда, которые подавались к столу леди Ди, были относительно простыми и питательными.

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