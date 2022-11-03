Многое взял от отца: как выглядит взрослый красавец-сын 62-летнего Дмитрия Харатьяна

Накануне в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера фильма «Звезды мне укажут путь».

В числе гостей мероприятия был замечен 62-летний актер, звезда сериала «Гардемарины» Дмитрий Харатьян. Он вышел в свет не один, а со своим взрослым сыном, 24-летним Иваном Харатьяном.

Окружающие тут же отметили, что наследник Дмитрия Харатьяна многое взял от своего звездного отца и практически является его копией.

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