Многое взял от отца: как выглядит взрослый красавец-сын 62-летнего Дмитрия Харатьяна

Накануне в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера фильма «Звезды мне укажут путь».
В числе гостей мероприятия был замечен 62-летний актер, звезда сериала «Гардемарины» Дмитрий Харатьян. Он вышел в свет не один, а со своим взрослым сыном, 24-летним Иваном Харатьяном.
Окружающие тут же отметили, что наследник Дмитрия Харатьяна многое взял от своего звездного отца и практически является его копией.
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У 24-летнего Ивана Харатьяна те же глаза, обаятельная улыбка, светлые волосы, как и у его отца. Правда, в отличие от родителя Иван Харатьян не захотел быть актером, он учится во ВГИКе на режиссерском факультете.
«Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда», — рассказывала жена Харатьяна Марина Майко.
Дмитрий Харатьян с сыном Иваном. Фото: Борис Кудрявов / «Комсомольская правда»
Помимо режиссуры сын Дмитрия Харатьяна занимается музыкой. Он играет в группе Aivazovsky, которая выступает в клубах, исполняя мировые хиты.
По материалам kp.ru.