«Никогда не буду вступать в отношения с актрисами»: муж Татьяны Арнтгольц дал себе странный зарок

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев уже два года счастлив в браке с актрисой и телеведущей Татьяной Арнтгольц. У пары подрастает сын Данила, которому уже полтора года.

А ведь оба супруга когда-то давали себе зарок не связываться с представителями своей же профессии.

Татьяна Арнтгольц после развода с Иваном Жидковым говорила, что не будет связываться с актерами. Похожее обещание себе давал и Марк Богатырев, пока не встретил Татьяну.

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