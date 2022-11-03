«Никогда не буду вступать в отношения с актрисами»: муж Татьяны Арнтгольц дал себе странный зарок

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев уже два года счастлив в браке с актрисой и телеведущей Татьяной Арнтгольц. У пары подрастает сын Данила, которому уже полтора года.
А ведь оба супруга когда-то давали себе зарок не связываться с представителями своей же профессии.
Татьяна Арнтгольц после развода с Иваном Жидковым говорила, что не будет связываться с актерами. Похожее обещание себе давал и Марк Богатырев, пока не встретил Татьяну.
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«Я для себя в какой-то момент решил, что никогда не буду вступать в отношения с актрисами. Но вот так. Не знаю, мне кажется, великая поговорка «не зарекайся», работает. Как только ты начинаешь что-то категорично заявлять, жизнь сразу пытается доказать обратное.
С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей.
И, действительно, у нас родился великолепный сын, я иногда смотрю на него и не верю: как это возможно, неужели я папа этого чудесного ребенка?» — сказал Марк Богатырев.
Между тем Марк Богатырев дал понять, что не в восторге от того, что Татьяна Арнтгольц уезжает на длительные гастроли и по десять дней отсутствует дома.
По материалам «СтарХита».