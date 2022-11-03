«Так было лет в 20»: Самбурская похвасталась своим нынешним весом

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская в течение нескольких лет активно занимается своим здоровьем. Актриса старается придерживаться правильного питания и несколько раз в неделю занимается спортом. уделяет отдельное внимание ежедневным тренировкам. Сейчас Настасья довольна своей внешностью и своим весом, о чем поспешила сообщить подписчикам. По словам дивы, она выглядит так, как в юные годы.
В социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой запечатлела долгожданный результат постоянных тренировок. Актриса показала свой вес на весах — 60 килограмм.
«Последний раз столько было лет в 20. Рост — 178», — подписала артистка свой снимок.
Самбурская похвасталась своим весом. Фото: соцсети
Самбурская любит похвастаться своей точеной фигурой. Звезда публикует фотографии в купальниках, обтягивающих боди, прозрачных нарядах, на которых хорошо заметны положительные изменения в теле артистки. Красотка не стесняется своих изящных форм, и поклонники ее в этом поддерживают.
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