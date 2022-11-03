«Так было лет в 20»: Самбурская похвасталась своим нынешним весом

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская в течение нескольких лет активно занимается своим здоровьем. Актриса старается придерживаться правильного питания и несколько раз в неделю занимается спортом. уделяет отдельное внимание ежедневным тренировкам. Сейчас Настасья довольна своей внешностью и своим весом, о чем поспешила сообщить подписчикам. По словам дивы, она выглядит так, как в юные годы.

В социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой запечатлела долгожданный результат постоянных тренировок. Актриса показала свой вес на весах — 60 килограмм.