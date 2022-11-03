«Я все понимаю, ты артистка»: муж Арнтгольц сделал заявление о ее недопустимом поведении в браке

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились два года после трех лет отношений. У пары подрастает сын, полуторагодовалый Данила.

Марк Богатырев не раз признавался, что для него важно, чтобы жена максимальное количество времени уделяла семье.

Но в браке с Татьяной Арнтгольц эта формула не работает. Артист признался, что все еще не теряет надежды повлиять на звездную супругу, которая очень много снимается в кино и на телевидении, да еще и играет в театре и постоянно уезжает на гастроли.

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