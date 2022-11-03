«Я все понимаю, ты артистка»: муж Арнтгольц сделал заявление о ее недопустимом поведении в браке

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились два года после трех лет отношений. У пары подрастает сын, полуторагодовалый Данила.
Марк Богатырев не раз признавался, что для него важно, чтобы жена максимальное количество времени уделяла семье.
Но в браке с Татьяной Арнтгольц эта формула не работает. Артист признался, что все еще не теряет надежды повлиять на звездную супругу, которая очень много снимается в кино и на телевидении, да еще и играет в театре и постоянно уезжает на гастроли.
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Марк Богатырев дал понять, что это не очень хорошо влияет на семейную жизнь, но запрещать Татьяне Арнтгольц что-либо он не будет.
«Да, бывает я с ней об этом разговариваю, когда она уезжает куда-то надолго, дней на 10. Говорю, Тань, я, конечно, все понимаю, ты артистка, это хорошо, но мы же с тобой как-то вместе должны время проводить. Запретить я ей ничего не могу, она взрослая самостоятельная личность, впрочем, так же, как и она мне. Стараемся понимать друг друга, находиться в умном компромиссе. Да и я не деспот, по столу кулаком бить никогда не буду», — высказался Марк Богатырев.
По материалам «СтарХита».