Появился повод: Ефременкова из «Дома-2» впервые вместе с сыновьями-близнецами выбралась в японский ресторан

«Мы выбрались с семьей перекусить! А точнее, мы ездили получать свидетельства, и теперь наши малыши с официальными документами. Поэтому мы сейчас всей семьей сидим ужинаем, папа нянчится. Папа, как у вас дела?» — обратилась к Мондезиру Юлия Ефременкова.