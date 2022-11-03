Появился повод: Ефременкова из «Дома-2» впервые вместе с сыновьями-близнецами выбралась в японский ресторан

Экс-участники «Дома-2», молодые родители Юлия Ефременкова и Мондезир поделились радостно новостью: их сыновьям-близнецам наконец-то выдали свидетельства о рождении.
По этому случаю пара вместе с детьми выбралась в ресторан. Кадрами оттуда Юлия Ефременкова поделилась в телеграм-канале.
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«Мы выбрались с семьей перекусить! А точнее, мы ездили получать свидетельства, и теперь наши малыши с официальными документами. Поэтому мы сейчас всей семьей сидим ужинаем, папа нянчится. Папа, как у вас дела?» — обратилась к Мондезиру Юлия Ефременкова.
«Отлично! Наша первая вылазка в японский ресторан. Наши дети уже вкусили роллы, которые любит мама, коктейли», — ответил молодой отец.
Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: скрин соцсети
Напомним, проблемы со свидетельствами о рождении сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира возникли из-за того, что у мальчиков нет отчеств. Таковы традиции Конго, откуда родом Мондезир. Молодым родителям пришлось доказывать свое право не давать детям отчеств. В итоге все сложилось в их пользу.