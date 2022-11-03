Требуют миллионы: на тяжелобольную бывшую жену Андрея Аршавина вновь подали в суд

В жизни бывшей жены экс-футболиста Андрея Аршавина, Алисы, определенно, черные полосы следуют одна за другой, и не думая сменяться белыми.

Развод, тяжелое аутоимунное заболевание, судебные тяжбы с бывшей свекровью... И это еще не все.

Сейчас Алиса Аршавина вновь стала ответчиком в суде. Иск против нее подал предприниматель из Санкт-Петербурга Виталий Савчин. Он требует с Алисы Аршавиной компенсировать материальный ущерб, сумму которого оценили в три миллиона рублей.

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