Близкая подруга Пугачевой угодила в лапы мошенников

Давняя близкая подруга Аллы Пугачевой — Алина Редель — после сборов денег на дорогостоящую операцию снова вышла на связь. 85-летняя продюсер объяснила свои мольбы и протянутую руку происками мошенников.

«Не верьте непроверенной информации!!! У меня взломали страницу — я ничего ни у кого не прошу и слава Богу здорова!» — написала Редель в Telegram после того, как поднялась шумиха.

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Редель является соседкой Пугачевой по деревне Грязь, они давно дружат семьями. И когда душераздирающий призыв помочь деньгами, кто сколько может, появился в ее микроблоге, люди ахнули, зашептались, мол, Алла Борисовна точно поможет.