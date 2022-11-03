«Неприкасаемых нет»: юрист объяснил, как Галкин* получит уголовный срок

Тем временем статья, действительно, может светить Галкину*, причем уголовная. Юрист Юрий Капштык объяснил, как это возможно и почему.

«Могут привлечь за противоправительственную пропаганду. И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет», — объяснил изданию «Слово и дело» юрист.