«Не переживайте, все у меня плохо»: Антон Красовский после появления в телеэфире сделал заявление

Телеведущий Антон Красовский позволил себе скандально высказаться в адрес украинских детей, после чего на него обрушилась волна осуждений. Работодатель журналиста, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян тоже не осталась в стороне и объявила о разрыве сотрудничества со скандально известным Антоном Красовским. Однако, накануне он появился в эфире, и зрители возмутились – как так быстро его простили и восстановили?

Красовский поспешил с заявлением. Он написал в Telegram, что на телевидение не вернулся.