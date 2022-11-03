Новости шоу-бизнеса: Киркоров «дал петуха» в Ташкенте, «татушка» Катина беременна, Тарасов обиделся на отказавшую ему Бузовой

Тарасов обиделся на Бузову

Дмитрий Тарасов обиделся на свою бывшую жену Ольгу Бузову. Это произошло после того, как она отказала ему в сотрудничестве. Экс-футболист хотел за счет ее имени подзаработать, но она жестко отшила его так, что он по сей день не может отойти от обиды.