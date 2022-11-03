Новости шоу-бизнеса: Киркоров «дал петуха» в Ташкенте, «татушка» Катина беременна, Тарасов обиделся на отказавшую ему Бузовой

Киркоров оконфузился на сцене
Филипп Киркоров на концерте в Ташкенте, что называется, дал петуха. Его вокал во время исполнения хита «Цвет настроения синий» оставил неоднозначные впечатления: то ли артист не заметил, что фонограмма не включена, то ли забыл, что надо петь вживую, поэтому его возгласы мало оказались похожи на пение.
Тарасов обиделся на Бузову
Дмитрий Тарасов обиделся на свою бывшую жену Ольгу Бузову. Это произошло после того, как она отказала ему в сотрудничестве. Экс-футболист хотел за счет ее имени подзаработать, но она жестко отшила его так, что он по сей день не может отойти от обиды.
Дмитрий Тарасов.
Лена Катина беременна
Экс-«татушка» Лена Катина ждет ребенка. Она беременна от своего нового мужа-миллионера Дмитрия Спиридонова. Пока сама певица счастье не подтвердила, это шепчутся инсайдеры. У певицы есть сын Александр, появившийся на свет в 2015 году. Мальчик родился в первом браке Лены Катиной со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
Лена Катина и ее муж Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети
Вески затравили за советское прошлое
Советская и эстонская певица Анне Вески подверглась травле со стороны соотечественников. Она объявила о своих концертах в Европе, но землякам не понравилось, что на афише написали «Заслуженная артистка Эстонской ССР». Местных жителей возмутило, что Вески помнит свои корни и не собирается отказываться от прошлого.
Анне Вески. Фото: Global Look Press