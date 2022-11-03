Алла уже в курсе: Галкин* решил бросить Пугачеву ради денег

Люди давно заметили, что Галкин* и Пугачева практически не видятся – шоумен всегда в разъездах, колесит по Прибалтике, слетал в Австралию, проанонсировал мартовский тур в США и Канаду. А теперь стало известно, что из-за заработков артист бросит Аллу Пугачеву и в апреле, аккурат на ее день рождения – 15 апреля он будет в Германии, да и практически весь месяц он проживет там, поскольку у него концерты запланированы каждый день.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента