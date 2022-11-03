Пенсионеры смогут не платить за коммунальные услуги

Пенсионеры, которые долгое время не жили у себя в квартире, могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги.
Учитывается дачный период.
«Речь идет о тех услугах, расход по которым может контролироваться с помощью счетчиков, но при этом приборов учета у человека в квартире нет. Это почти все услуги, за исключением содержания жилья, телефона, отопления, а также газа, если он требуется для подачи тепла в жилье», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
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Если летом пожилые люди находились вне городской квартиры минимум пять дней, они в праве подать заявление в управляющую компанию в течение 30 дней с момента возвращения домой.
«Если пропустить этот срок, ничего доказать уже не получится, придется платить полную сумму по всем квитанциям», – отметила Киреева в беседе с primepress.ru.
Напомним, с первого ноября некоторым пожилым людям увеличили пенсию.