Пенсионеры смогут не платить за коммунальные услуги

Пенсионеры, которые долгое время не жили у себя в квартире, могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги.

Учитывается дачный период.

«Речь идет о тех услугах, расход по которым может контролироваться с помощью счетчиков, но при этом приборов учета у человека в квартире нет. Это почти все услуги, за исключением содержания жилья, телефона, отопления, а также газа, если он требуется для подачи тепла в жилье», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.