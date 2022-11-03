С хрустом и треском: постаревшая Лобода задрала ногу, чтобы показать свою гибкость, но оконфузилась

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица устроила себе тренировку по растяжке.

Светлана Лобода сбежала из страны минувшей весной и вспомнила о своей родине. Полгода она лила слезы, осуждая происходящее, но земляки не поверили в ее искренность и захейтили. На этом фоне звезда перестала ухаживать за собой, потеряла былой лоск, заметно постарела.

Но осенью Лобода решила, что достаточно пострадала, и возобновила карьеру. Концерты по Европе перетекли в американский тур, и звезда уже похвасталась, что находится в Майами. Перед выходом на местную сцену артистка решила как следует размяться, ведь давно не тренировалась, и пыталась удивить своей растяжкой подписчиков в Сети.

Задирая ногу, Лобода захрустела и затрещала, но звук на видео выключать не стала. Кадры конфуза оказались в ее Telegram. Правда, от людей она отгородилась давно, и прокомментировать увиденное подписчики не смогли.

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