Столкновение в Лос-Анджелесе: Аня Покров попала в ДТП

Исполнительница и кумир молодежи Аня Покров опубликовала в своем микроблоге разбитый автомобиль. Знаменитость повредила машину и чуть не пострадала сама.

Еще недавно Покров разъезжала на своем новеньком автомобиле по США. Знаменитость отмечала, что ей нравится быстрая езда под любимую музыку. И вот к чему это привело.

Теперь у Ани разбитая машина и испуг за свою жизнь.