Столкновение в Лос-Анджелесе: Аня Покров попала в ДТП

Аня Покров

Аня Покров. Фото: соцсети

Блогер рассказала о случившемся в личных соцсетях.

Исполнительница и кумир молодежи Аня Покров опубликовала в своем микроблоге разбитый автомобиль. Знаменитость повредила машину и чуть не пострадала сама.

Еще недавно Покров разъезжала на своем новеньком автомобиле по США. Знаменитость отмечала, что ей нравится быстрая езда под любимую музыку. И вот к чему это привело. 

Теперь у Ани разбитая машина и испуг за свою жизнь.

Машина Покров. Фото: соцсети

«И как такие моменты не верить в судьбу? Да уж», — написала блогер.

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Напомним, ранее в ДТП попала бывшая возлюбленная Егора Крида. Модель Ольга Ломакина не справилась с управлением и врезалась в бетонное сооружение.

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