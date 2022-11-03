«Такими темпами прибавлю»: Клава Кока задрала свитер и пошлепала себя по интимному месту

Певица Клава Кока все чаще налегает на пасту, потому что это любимое блюдо ее кумира Джастина Бибера. Звезда практически ежедневно заказывает себе это высококалорийное мучное, но аппетитное яство, и сама не заметила, как наела бока.

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Находясь в гримерке, Клава Кока решила при всех – и при включенной камере – удостовериться, что ей надо худеть. Она задрала свитер и пошлепала себя по животику, громко сетуя на объемы.

«До шоу месяц! Цель: подсушиться! Интересно, сколько смогу скинуть? Такими темпами, чувствую, только прибавлю», - распереживалась звезда.

Поклонники уверены, что с фигурой у Коки все отлично, и успокаивают ее расшатанные нервы.