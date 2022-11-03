«Какая вообще разница»: Оскар Кучера честно ответил, как относится к паре Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Оскар Кучера поделился подробностями общения с Павлом Прилучным.

Взрывной характер Прилучного совсем не пугает Кучеру. Знаменитость с теплотой отзывается о экс-возлюбленном Агаты Муцениеце.

«С Пашей у нас прекрасные отношения. Я не могу сказать, что мы с ним вне площадки часто встречаемся, но всегда рады видеть друг друга. Я с большим и человеческим, и профессиональным уважением к нему отношусь. Мы постоянно следим друг за другом в социальных сетях. Всегда рад наблюдать его успехи. Вот недавно поздравляли его со свадьбой», – рассказал артист.