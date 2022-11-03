«Какая вообще разница»: Оскар Кучера честно ответил, как относится к паре Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Оскар Кучера поделился подробностями общения с Павлом Прилучным.
Взрывной характер Прилучного совсем не пугает Кучеру. Знаменитость с теплотой отзывается о экс-возлюбленном Агаты Муцениеце.
«С Пашей у нас прекрасные отношения. Я не могу сказать, что мы с ним вне площадки часто встречаемся, но всегда рады видеть друг друга. Я с большим и человеческим, и профессиональным уважением к нему отношусь. Мы постоянно следим друг за другом в социальных сетях. Всегда рад наблюдать его успехи. Вот недавно поздравляли его со свадьбой», – рассказал артист.
Кучера рад за коллегу. Так как Павел недавно обрел свое семейное счастье.
«Прекрасная пара. Какая вообще разница, кто и как к ним относится. Два красивых, талантливых человека. Они будто были созданы друг для друга. Пусть будут вместе, радуют друг друга и окружающих своей красотой и обаянием», – добавил Кучера в беседе с ural.kp.ru.
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Напомним, ранее Оскар Кучера резко высказался о Дане Милохине и других блогерах.